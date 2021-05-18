Романа Александрова считают популистом.

В аппарат Заксобрания Владимирской области поступило обращение от общественника Романа Александрова, в котором он призвал трёх депутатов выразить недоверие Владимиру Сипягину. Заявитель также опубликовал в соцсетях видео с критикой действующего губернатора.Риторика традиционная – медицина, демография и так далее. Надо сказать, что слова Романа Александрова применимы ко многим губернаторам, которые являются его однопартийцами, но о них в своём выступлении он не упоминает. В своем выступлении он напрямую обращается к потенциальным избирателям, но ни слова не говорит о своей программе развития Владимирской области.Между тем, вице-спикер ЗС Роман Кавинов сообщил «Зебра ТВ», что ознакомился с обращением активиста.«Принял к сведению. Повестка дня на ближайшее заседание парламента сформирована. Я пока не вижу веских причин, чтобы принимать такие решения», - ответил он.Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова заявила, что популистские слова выступающего наполнены «обидой на губернатора, который не назначил его директором департамента молодежной политики».«Основания, по которым глава региона может быть отстранен от исполнения своих обязанностей депутатами, перечислены в ФЗ №184, но ни одно из них не прозвучало. Владимирская область прошла 2020 год лучше, чем многие другие регионы страны. А по итогам первого квартала текущего года доходы превысили план почти на два миллиарда рублей», - добавила Ольга Петрова.Указанную сумму глава региона предложил на социальную сферу – медицину, образование, и социальные выплаты.Напомним, Роман Александров был кандидатом на пост директора департамента молодежной политики Владимирской области и совсем недавно попасть в команду губернатора.