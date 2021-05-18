Злоумышленник, находясь на Мясницкой улице, нанес несколько ударов предположительно ножом в область груди и живота 38-летнему приезжему мужчину...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь у одного из домов на Мясницкой улице, нанес несколько ударов предположительно ножом в область груди и живота 38-летнему приезжему мужчину. Потерпевший с места происшествия нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Большом Козловском переулке задержали подозреваемого.Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим возник в ходе совместного распития спиртных напитков.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60