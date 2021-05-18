Проведенной экспертизой установлено, что часть изъятых предметов являются подлинными государственными наградами СССР, остальные – юбилейными медалями...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что на улице Арбат неизвестный пытается сбыть предметы, схожие с наградами.При попытке сбыта медалей сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Подмосковья. В присутствии понятых награды изъяты. Проведенной экспертизой установлено, что часть изъятых предметов являются подлинными государственными наградами СССР, остальные – юбилейными медалями, среди которых «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР». Со слов задержанного, награды он нашел на чердаке своего частного дома и на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают законного владельца изъятых наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60