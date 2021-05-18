На территории поселка должным образом не организован вывоз крупных габаритных отходов.

В Гусь-Хрустальном районе прокуратура добивается ликвидации трёх несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Ведомством проведена проверка соблюдения законодательства о порядке складирования отходов. Выяснилось, что в посёлке Золотково длительное время находятся три стихийных свалки, которые местная администрация не торопится убирать.«На территории поселка должным образом не организован вывоз крупных габаритных отходов. Зафиксированы факты их складирования на улицах Социалистическая, Советская, Ломоносова, Заводская, Революции, Пушкина, Горьковские переулки», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.По указанным фактам главе поселковой администрации внесено представление, а также возбуждено дело о нарушении законодательства.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.