Прокуратура обнаружила в поселке Золотково Гусь-Хрустального района сразу три стихийные свалки мусора. Надзорное ведомство выяснило, что местные власти никаких мер по ликвидации свалок не

Прокуратура обнаружила в поселке Золотково Гусь-Хрустального района сразу три стихийные свалки мусора. Надзорное ведомство выяснило, что местные власти никаких мер по ликвидации свалок не предпринимали. Беда в поселке и с вывозом крупногабаритного мусора. Проверка показала, что на территории поселка надлежащим образом не организован вывоз крупных габаритных отходов. Зафиксированы факты их складирования на улицах Социалистическая, Советская,