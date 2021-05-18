Стоимость навязанных услуг варьировалась от 50 до 300 тысяч рублей. При этом обещанной гарантии от завода-производителя не предоставлялось.

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан, ветеранов и инвалидов.Установлено, что злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись работниками отдела гарантийного обслуживания крупного завода-изготовителя пластиковых окон. Затем они убеждали граждан в необходимости проведения ремонтных работ, что якобы являлось обязательным условием для продления гарантии. Стоимость навязанных услуг варьировалась от 50 до 300 тысяч рублей. При этом обещанной гарантии от завода-производителя не предоставлялось.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий восемь подозреваемых задержаны в офисных помещениях на проспекте Вернадского и Большом Саввинском переулке.В ходе обысков в двух крупных бизнес-центрах столицы изъяты списки потенциальных клиентов, электронные носители информации, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время четверо фигурантов заключены под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео