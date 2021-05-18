Муромский суд вынес приговор бывшему председателю комитета по развитию потребительского рынка местной горадминистрации, а также экс-директору муниципального рынка. Расследованием

Муромский суд вынес приговор бывшему председателю комитета по развитию потребительского рынка местной горадминистрации, а также экс-директору муниципального рынка. Расследованием уголовного дела занимались следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ. Как установил суд, 48-летняя чиновница превысила должностные полномочия и получила от бизнесмена 1,2 миллиона рублей за внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов округа Муром, а