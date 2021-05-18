Подмосковные специалисты разработали уникальное средство для местного лечения поражённых инфекциями ран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской ..

Подмосковные специалисты разработали уникальное средство для местного лечения поражённых инфекциями ран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.Средство выполнено в виде губки с множеством пор, которая может быть разных размеров. Его основное действующее вещество – биологически активный хитозан, который можно применять как для свежих, так и для заживающих ран. Серийное производство продукта запланировано на лето текущего года, передаёт "".