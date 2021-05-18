В ночь на 18 мая в поселке Боголюбово загорелся торговый павильон на улице Ленина. Из-под кровли одноэтажного строения валил дым. Огнеборцы в дыхательных аппаратах ворвались в задымленное

В ночь на 18 мая в поселке Боголюбово загорелся торговый павильон на улице Ленина. Из-под кровли одноэтажного строения валил дым. Огнеборцы в дыхательных аппаратах ворвались в задымленное помещение и ликвидировали возгорание на 60 квадратных метрах. Внутренняя отделка и имущество магазина сгорели, впрочем, никто не пострадал. На пожар выезжали 13 сотрудников тревожного ведомства и 5 спецмашин.