На вызов выезжали 23 человека и 9 единиц техники.

Днём 18 мая в 15:09 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожар. Во Владимире в здании ООО «Геомаш-Владимир» загорелась ёмкость с маслом.По прибытии спасателей установлено, что в одноэтажном здании происходит горение технического масла.«В целях разведки были сформированы три звена газодымозащитной службы. При помощи ствола «Пурга» с пеной очаг возгорания был потушен. Площадь огня составила шесть квадратных метров», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе МЧС региона.Погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули два человека.На вызов выезжали 23 человека и 9 единиц техники. Дознаватели ведомства выясняют причину произошедшего.