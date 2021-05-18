Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета хочет создать список опасных цифровых ресурсов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Андрей ..

Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета хочет создать список опасных цифровых ресурсов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Андрей Климов.Климов сообщил, что работу над списком планируют завершить к сентябрю. По мнению парламентария, в российское законодательство также необходимо внедрить понятие цифрового суверенитета. Помимо этого комиссия разработает "дорожную карту" по защите несовершеннолетних от пагубного влияния цифровых платформ, сообщает