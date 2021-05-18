Отец и сын похитили радиаторы отопления, планируя сдать их в пункт приема металлолома.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 57 и 31-летнего местных жителей. Отец и сын обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В середине января текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от том, что неизвестные похитили имущество из квартиры, в которой с недавнего времени никто не проживает. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции очевидцы рассказали, что двое мужчин погрузили в автомобиль радиаторы отопления, которые перед этим были демонтированы в одной из квартир. Требование о прекращении противоправных действий злоумышленники проигнорировали.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили местонахождение фигурантов.Отец и сын признались в содеянном.Следователям обвиняемые пояснили, что планировали сбыть похищенное однако, поняв, что факт хищения был замечен, решили спрятать радиаторы в лесу и сдать их позже. Впоследствии похищенное на месте они не обнаружили.Причиненный собственнице ущерб был возвещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемым статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.