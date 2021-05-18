Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приблизительные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам дипломата, это должно произойти в ближайшие ..

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приблизительные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам дипломата, это должно произойти в ближайшие недели.С соответствующим заявлением глава Госдепа выступил на пресс-конференции в Рейкьявике. Он отметил, что Вашингтон надеется провести переговоры двух лидеров именно в этот период, сообщает .