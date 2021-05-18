Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

В Юрьев-Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кольчугина 1993 года рождения.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, парень обвиняется в незаконном обороте и покушении на сбыт наркотиков. Во время обысков в квартире подозреваемого оперативники изъяли более 180 граммов различных наркотических веществ, а также более 85 граммов сильнодействующих веществ.Установлено, что обвиняемый приобретал их в интернете, а дальше фасовал для продажи через закладки.«Фигурант планировал организовывать тайники на территории Юрьев-Польского района. Задержанный признал свою вину», - уточнили в полиции.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.