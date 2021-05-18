«Скульптура малых форм. Графика». Так называется Всероссийская художественная выставка. Во второй раз она проводится во Владимире. Это масштабный выставочный проект, объединяющий

«Скульптура малых форм. Графика». Так называется Всероссийская художественная выставка. Во второй раз она проводится во Владимире. Это масштабный выставочный проект, объединяющий скульпторов и графиков со всей страны. По словам организаторов, сейчас такие выставки – большая редкость. Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России Здесь около 30 процентов молодых скульпторов и графиков. Это тоже изюминка