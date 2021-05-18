Владимирское “Торпедо” вновь огорчило болельщиков. В Петербурге “Зенит-2” забил чёрно-белым три безответных мяча. Вообще уже говорят, что этот сезон проходит у подопечных Дмитрия

Владимирское “Торпедо” вновь огорчило болельщиков. В Петербурге “Зенит-2” забил чёрно-белым три безответных мяча. Вообще уже говорят, что этот сезон проходит у подопечных Дмитрия Вязьмикина по синусоиде. Пять поражений к ряду в апреле, потом две победы и неожиданное фиаско в домашней встрече со «Знаменем Труда». И вот теперь Санкт-Петербург. Как дал понять главный тренер “Торпедо”, его