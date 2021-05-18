На Пекинке в районе Содышки автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла около 16 часов 18 мая. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое подростков переходили дорогу в

На Пекинке в районе Содышки автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла около 16 часов 18 мая. Судя по записям с камер видеонаблюдения, двое подростков переходили дорогу в неположенном месте, в какой-то момент пешеходы ринулись через дорогу. Одна девочка успела проскочить буквально в нескольких сантиметрах от несущегося автомобиля. А вот вторая несовершеннолетняя не успела – ее