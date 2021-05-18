В этом году выпускные классы 43 учреждений заканчивают 1753 одиннадцатиклассника.

В школах Владимира 21 мая состоится «Последний звонок», посвящённый окончанию учебного года. В этом учебном году выпускные классы 43 учреждений заканчивают 1753 одиннадцатиклассника.Как сообщили в мэрии, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в областном центре отменили шествие выпускников.«Внутришкольные праздники пройдут с обязательной термометрией, соблюдением социальной дистанции, использованием защитных масок, а также с учетом требований по разделению потоков», - добавили в горадминистрации.При этом с 18 мая в стартует флешмоб, в рамках которого выпускники могут рассказать о себе в видеороликах, вспомнить яркие моменты школьной жизни и поздравить учителей.Итоги онлайн-конкурса «Классный выпуск» подведут 21 мая. Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее поздравление, адресованное выпускникам» и «Классный классный». Участникам конкурса необходимо до 20 мая выложить работу в соцсети под хештегами #Классныйвыпуск #конкурсВладимир #ростелеком.Авторы трёх самых оригинальных и душевных выступлений и три классных руководителя будут награждены подарками от «Ростелекома».