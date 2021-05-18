По информации МЧС во Владимирской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +35 градусов Цельсия. Изменение погодных условий в отдельных районах ..

По информации МЧС во Владимирской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +35 градусов Цельсия.Изменение погодных условий в отдельных районах области ожидается вечером 18 мая и в течение дня 19 мая. Наибольшая вероятность возникновения ветряных порывов – в Вязниковском и Ковровском районах.Указанные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений в системе ЖКХ, обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, а также падения деревьев.Владимирцам рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.В течение 18 мая продержится аномально жаркая погода. Температура воздуха может достигать +35 градусов.Как рассказали в пресс-службе МЧС, жаркая ветряная погода способствует возникновению очагов природных пожаров, переходу огня на частные дома и хозяйственные постройки. Высока вероятность возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений.В аномально жаркую погоду увеличивается количество происшествий и гибели людей на водных объектах. Возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций. Жителей региона просят быть бдительными.При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам: 101, 112.Ранее мы , что в регионе в период с 17 по 19 мая температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. При этом на юге Владимирской области синоптики 17 мая грозу с дождём.