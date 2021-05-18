Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 894 жителей.
Во Владимирской области на 18 мая подтверждено ещё 49 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском районе, по 4 - в Гусь-Хрустальном и Киржачском, по 3 - в Кольчугинском, Ковровском, Александровском и Вязниковском районах. По 2 пациента с ковидом прибавилось в Петушинском, Камешковском и Суздальском, по 1 - в Юрев-Польском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Судогодском и Меленковском районах.
Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 894 человек: 7532 - во Владимире, 3994 - в Гусь-Хрустальном районе, 3616 - в округе Муром, 2358 - в Ковровском, 2072 - в Александровском, 1927 - в Петушинском, 1380 - в Юрьев-Польском, 1282 - в Вязниковском, 1468 - в Кольчугинском, 1243 - в Суздальском, 1022 - в Собинском, 1023 - в Киржачском, 908 - в Меленковском, 738 - в Гороховецком, 734 - в Камешковском, 695 - в Селивановском, 502 - в Судогодском районах, а также 400 - в ЗАТО Радужный.
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