Проект изменений в бюджет направлен на утверждение Заксобрания региона.

В Заксобрание Владимирской области внесены поправки в бюджет, по которым предлагается 300 млн рублей выделить на поддержку культуры и спорта. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Губернатор предлагает выделить 100 млн рублей на ремонт Добрятинского клубного объединения, Культурно-досуговый центр в Вахромеевском Камешковского района, Лакинский ГДК, Центр культуры и досуга Собинки, здание ДК в селе Березники и Вольгинский культурно-досуговый центр.Более 15 млн рублей планируется направить на укрепление материально-технической базы Областного дворца культуры и искусства и Владимирского областного театра кукол.На физкультуру и спорт выделят 212, 8 млн рублей.«Они пойдут на строительство ледовой дорожки в Муроме, приобретение и монтаж спортивного оборудования для стадиона имени Н.Ф. Гастелло и центров развития внешкольного спорта. Посёлку Вольгинский Петушинского района – на ремонт спортивных объектов и плавательного бассейна. Коврову – на строительство ФОКа. Селивановскому району – на реконструкцию стадиона «Олимп» в посёлке Красная Горбатка. Посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – на монтаж спортивного оборудования для центров развития внешкольного спорта», - пояснили в Белом доме.Около 21,9 млн рублей Владимир Сипягин предложил направить на поездки владимирских спортсменов на соревнования.Ранее мы сообщали, что . Львиная доля денег будет выделена на решение социальных проблем.