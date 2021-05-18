До конца мая они получат лицензии на медицинскую деятельность.

Во Владимирской области до конца мая будут получены лицензии на работу четырёх новых фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Злобино, Двойново и Паново Меленковского района, а также в селе Смолино Ковровского района. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.«Около 1500 жителей получать медицинскую помощь на более современном уровне и в комфортных условиях», - уточнили в Белом доме.В построенных ФАПах оборудованы помещения для приёма взрослых и детей, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комнаты персонала, комфортные холлы для ожидания и санитарные комнаты.«В арсенале местных медиков – электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, анализаторы глюкозы, холестерина и гемоглобина, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты для проведения ИВЛ, пульсоксиметры», - добавили в депздраве.Добавим, что в 2021 году в Меленковском районе уже открыт ФАП – в селе Коровино. На очереди – строительство нового пункта медпомощи в деревне Толстиково. Также в текущем году начнётся капитальный ремонт амбулатории в деревне Папулино.