Во владимирском ЦУРе сменился руководитель. Татьяна Метелкина покинула свой пост. Место Метелкиной занял зам. начальника городского управления образования Дмитрий Лавров. По нашей

Во владимирском ЦУРе сменился руководитель. Татьяна Метелкина покинула свой пост. Место Метелкиной занял зам. начальника городского управления образования Дмитрий Лавров. По нашей информации, Метелкина ушла с поста руководителя Центра управления регионом в связи с переходом на новую работу. Татьяна Метелкина – варяг, она приехала в наш регион из Нижегородской области и заняла в 2020-м году