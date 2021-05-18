Погибло два человека. Среди пострадавших в авариях - 11 детей.

Во Владимирской области с 11 по 16 мая зарегистрировали 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло два человека. Пострадали в авариях ещё 37 жителей региона, среди них – 11 детей.«За неделю инспекторами ГИБДД было задержано 57 пьяных водителей. С их участием произошло три ДТП. Оформлено 312 столкновений без пострадавших», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Напомним, что 13 мая в результате ДТП в Петушинском районе погиб мотоциклист. После столкновения «Ниссана» и мотоцикла «БМВ» на трассе М-7 водитель последнего скончался на месте происшествия.В аварии в Муроме пострадал ребенок 2017 года рождения.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, 30-летняя девушка, сидевшая за рулём «девятки», не пропустила «Ладу Приору», выезжавшую на главную дорогу. Машины столкнулись.В результате аварии ребёнок 2017 года рождения. У малыша диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он направлен на амбулаторное лечение.