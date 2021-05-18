2021-05-18 10:40:04
2021-05-18 10:40:04
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/ Тема: Во Владимирской области за сутки 18 мая выявлено 49 заболевших коронавирусом
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 мая 2021 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 случаев во Владимире,
6 сл. в Муромском,
4 сл. в Гусь-Хрустальном,
4 сл. в Киржачском,
3 сл. в Кольчугинском,
3 сл. в Ковровском,
3 сл. в Александровском,
3 сл. в Вязниковском,
2 сл. в Петушинском,
2 сл. в Камешковском,
2 сл. в Суздальском,
1 сл. в Юрев-Польском,
1 сл. в Собинском,
1 сл. в Селивановском,
1 сл. в Гороховецком,
1 сл. в Судогодском,
1 сл. в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 894 случая заболевания.
7532 во Владимире, 3994 сл. в Гусь-Хрустальном, 3616 сл. о. Муром, 2358 сл. в Ковровском, 2072 сл. в Александровском, 1927 сл. в Петушинском, 1380 сл. в Юрьев-Польском, 1282 сл. в Вязниковском, 1468 сл. в Кольчугинском, 1243 сл. в Суздальском, 1022 сл. в Собинском, 1023 сл. в Киржачском, 908 сл. в Меленковском, 738 сл. в Гороховецком, 734 сл. в Камешковском, 695 сл. в Селивановском, 502 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.