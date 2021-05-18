18.05.2021

2021-05-18 10:40:04

Во Владимирской области за сутки 18 мая выявлено 49 заболевших коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 мая 2021 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



11 случаев во Владимире,



6 сл. в Муромском,



4 сл. в Гусь-Хрустальном,



4 сл. в Киржачском,



3 сл. в Кольчугинском,



3 сл. в Ковровском,



3 сл. в Александровском,



3 сл. в Вязниковском,



2 сл. в Петушинском,



2 сл. в Камешковском,



2 сл. в Суздальском,



1 сл. в Юрев-Польском,



1 сл. в Собинском,



1 сл. в Селивановском,



1 сл. в Гороховецком,



1 сл. в Судогодском,



1 сл. в Меленковском районе.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 894 случая заболевания.



7532 во Владимире, 3994 сл. в Гусь-Хрустальном, 3616 сл. о. Муром, 2358 сл. в Ковровском, 2072 сл. в Александровском, 1927 сл. в Петушинском, 1380 сл. в Юрьев-Польском, 1282 сл. в Вязниковском, 1468 сл. в Кольчугинском, 1243 сл. в Суздальском, 1022 сл. в Собинском, 1023 сл. в Киржачском, 908 сл. в Меленковском, 738 сл. в Гороховецком, 734 сл. в Камешковском, 695 сл. в Селивановском, 502 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.