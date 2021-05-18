Приехав на вызов, пожарные установили, что в одноэтажном здании горит техническое масло в ёмкости. При этом наблюдается сильное задымление. Пришлось даже привлекать специальный автомобиль

Приехав на вызов, пожарные установили, что в одноэтажном здании горит техническое масло в ёмкости. При этом наблюдается сильное задымление. Пришлось даже привлекать специальный автомобиль дымоудаления. Ещё до приезда спасателей, помещение, где произошло возгорание, самостоятельно сумели покинуть два человека. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Cветлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области: