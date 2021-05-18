Полицейские предотвратили сбыт запрещенных веществ на территории областного центра.

В феврале текущего года сотрудниками УМВД России по городу Владимиру была задержана 26-летняя местная жительница. По имеющейся оперативной информации девушка могла иметь причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.При личном досмотре полицейские изъяли у задержанной телефон, в котором обнаружили фото с указанием координат. Фигурантка созналась, что работает курьером в интернет-магазине, реализующем запрещенные вещества. В её функции входило получение оптовых партий наркотиков для дальнейшего распространения во Владимире.При проведении дальнейших оперативных мероприятий на участке местности в одном из районов областного центра правоохранители обнаружили сверток с синтетическими наркотическими средствами, массой 30,51 грамма.В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.