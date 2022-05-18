Новые ЛиАЗы и ПАЗы ждут своего часа. И дождутся, вероятно, ближе к июлю. Автобусы, купленные администрацией Владимира в рамках инфраструктурного кредита, снова выставлены на торги. Мэрия

Новые ЛиАЗы и ПАЗы ждут своего часа. И дождутся, вероятно, ближе к июлю. Автобусы, купленные администрацией Владимира в рамках инфраструктурного кредита, снова выставлены на торги. Мэрия объявила конкурс для определения перевозчика. Его итоги, согласно документации, подведут только 21 июня. Такую процедуру необходимо соблюсти по закону. Речь о 14 машинах. Это 12 больших автобусов вместимостью до