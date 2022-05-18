Два мужика сидят в столовой. Первый уже пообедал, а второй все никак не может поймать последнюю горошину. Он ее и так, и эдак вилкой по тарелке - а она все уcкальзывает. Минут 15 мучился мужик, потом в сердцах бросил вилку. Первый, который в течение всего времени за ним наблюдал, спрашивает:
- А можно я?
- Да хрен ты ее поймаешь!!! Ну пробуй!!!
Мужик берет вилку и, с первого раза наколов горошину, отправляет ее в рот! Второй через несколько минут героического молчания:
- А хрен бы ты ее так, если б я ее предварительно не загонял!
еще анекдот!