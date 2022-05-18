В этом году свои двери для школьников откроют 50 лагерей дневного пребывания. Помимо этого дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях Дворца детского творчества

В этом году свои двери для школьников откроют 50 лагерей дневного пребывания. Помимо этого дети и подростки смогут посетить смены в летних оздоровительных лагерях Дворца детского творчества и станции юных натуралистов «Патриарший сад». Этим летом отдохнуть в них смогут более 6500 школьников. Как сообщают в мэрии, полная стоимость путевки в летний школьный лагерь составляет 3615