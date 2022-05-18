Ошибки при расчете окладов выявили сотрудники прокуратуры.

В Судогодском районе директора школы наказали за ошибок в начислении зарплаты и отпускных. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ведомством проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой в «Муромцевской СОШ» выявлены нарушения.«Сотрудникам учреждения неправильно начислялись отпускные, размеры окладов в штатном расписании не соответствовали фактически выплаченным, а также неверно расчитывался средний заработок при отправке работника командировку», - пришли к выводу местные прокуроры.Директору МБОУ «Муромцевская СОШ» внесено представление. Двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.