Перезапущенный автомобиль Москвич будет работать на электродвигателе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе просветительского марафона Новые горизонты, организованного обществом Знание.

Перезапущенный автомобиль Москвич будет работать на электродвигателе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе просветительского марафона Новые горизонты, организованного обществом Знание.Хочу подчеркнуть, что это будет не просто Москвич, а Москвич на электродвигателе, - сказал он.Накануне Игорь Левитин сообщил журналистам, что автомобиль Москвич будет продаваться по доступной для потребителей цене.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что московский завод Renault перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом Москвич. Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.