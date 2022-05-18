Прокуратура Владимира вынесла представление горадминистрации. По информации надзорного ведомства, чиновники почти год не проводят общественные слушания по проекту расширения лесопарка

Прокуратура Владимира вынесла представление горадминистрации. По информации надзорного ведомства, чиновники почти год не проводят общественные слушания по проекту расширения лесопарка «Дружба» за счет зоны лугопарка. Как поясняют в прокуратуре, Дирекция особо охраняемых природных территорий провела комплексное обследование парка. По итогам обследования, ещё в июне прошлого года Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области в