Вспомнила школьные годы. Мы попросили директора департамента образования Светлану Болтунову вспомнить свой “Последний звонок”. Она окончила 19 школу города Владимира. В последний

Вспомнила школьные годы. Мы попросили директора департамента образования Светлану Болтунову вспомнить свой “Последний звонок”. Она окончила 19 школу города Владимира. В последний учебный день читала стихотворения, в школе была активисткой. Больше всего, по словам Светланы Болтуновой, ей запомнилось волнение и подготовка к школьному празднику. Светлана Болтунова, директор департамента образования области Я с трепетом всегда вспоминаю,