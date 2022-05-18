Сумма штрафов составила 4500 рублей.

В Коврове оштрафована женщина, управлявшая автомобилем с ребёнком на руках. Кроме этого, бесстрашная леди беседовала за рулем по телефону. Видеозапись правонарушения была опубликована в интернете.Полицейские инициировали проверку. Инцидент произошел на перекрестке улицы Строителей с улицей Ватутина. За рулем легковушки находилась 29-летняя ковровчанка, которая держала на руках свою 2-х годовалую дочь.На девушку составили два административных протокола. Сумма штрафов - 4500 рублей.Госавтоинспекторы провели с автолюбительницей душеспасительную беседу о соблюдении ПДД. Надеемся, что вразумили, ведь буквально вчера редакция «33Live.Ru» рассказывала о том, как в Вязниках отец 8-летнего мальчика , посадив его за руль авто.