Суздальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой...

Суздальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи села Сновицы.Как сообщили в пресс-службе Суздальского райсуда, подсудимая с 1 сентября по 21 октября 2021 года похитила из кассы денежные средства. С целью сокрытия факта хищения, и имея доступ в служебный компьютер, она внесла ложные сведения о выдаче почтальону ОПС для доставки на дом денежных средств в сумме 538 560 рублей 28 копеек, выдав фактически почтальону денежные средства в сумме 445 598 рублей 30 копеек. Похищенные денежные средства в указанный период в сумме 156 388 рублей 49 копеек.Злоумышленница обратила деньги в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. В общей сложности причинен материальный ущерб на сумму 156 388 рублей 49 копеек.Допрошенная подсудимая вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год.Приговор вступил законную силу.Фото: https://pixabay.com/ru/