Адрес посольства США в Москве изменится на Площадь Защитников Донбасса.

Адрес посольства США в Москве изменится на Площадь Защитников Донбасса.С началом специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР усилилось и противостояние нашей страны с западным миром. Периодически между Вашингтоном и Москвой возникают дипломатические скандалы. Однако не стоит забывать, что большая часть ответственности за усиление украинского кризиса сегодня лежит на США.Депутаты Московской городской Думы решили обратить внимание американских дипломатов на подвиги российских, донецких и луганских солдат. В их честь планируется назвать безымянную территорию перед посольством США. Кроме того, столичные парламентарии предлагают присвоить адрес дипмиссии на Площади Защитников Донбасса.Как рассказал заместитель председателя МГД Степан Орлов, жители Москвы неоднократно обращались к народным избранникам с просьбой увековечить память героических защитников Донбасса. Депутаты решили поддержать позицию граждан и обратились с соответствующей инициативой к столичному правительству."Депутаты четырех депутатских объединений в Московской городской Думе: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Моя Москва"– направили обращение в Правительство Москвы. Предлагается присвоить название "площадь Защитников Донбасса" безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от Посольства США", – рассказал Орлов.По его словам, в случае одобрения инициативы парламентариев американская дипмиссия получит более запоминаемый топографический ориентир. Кроме того, руководитель фракции "ЕР" подчеркнул важность увековеченья в Москве имен героев, сражающихся с нацизмом.