Всероссийский библиотечный конгресс продолжает работу в Нижнем Новгороде. Его организатор -...

Всероссийский библиотечный конгресс продолжает работу в Нижнем Новгороде. Его организатор - Российская библиотечная ассоциация.Участниками конгресса стали более 1300 библиотечных работников и представителей информационных учреждений, профильных вузов России и стран ближнего зарубежья. Владимирскую область на конгрессе представляют Областная научная библиотека и ее директор Татьяна Брагина, Библиотека для детей и молодежи - руководитель Татьяна Сдобникова. На 12 площадках работают 50 секций-конференций. Коллегам владимирцы расскажут о Межрегиональном книжном фестивале "Китоврас" (его Владимир впервые принял в 2021-ом), представят проекты модельных библиотек нашей области, расскажут о ярких творческих проектах.