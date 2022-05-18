Во Владимире чествовали лучших учителей - лауреатов конкурса Педагог года Владимирской области....

Во Владимире чествовали лучших учителей - лауреатов конкурса "Педагог года Владимирской области". Кто стал победителем, расскажет Максим Калашников.В финал регионального этапа всероссийского конкурса в этом году вышли двадцать восемь участников. Работники школьного, дошкольного и дополнительного образования. Средний педагогический стаж конкурсантов - двадцать лет. Несмотря на весомый багаж знаний и опыта, конкурс - возможность не только продемонстрировать умения, но и узнать что-то новое самому.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:- Педагоги, общаясь на этом конкурсе, они друг от друга заряжаются и новыми знаниями, импульсами к творчеству, новыми какими-то идеями. То есть это всегда такая лаборатория хорошего педагогического опыта.Конкурсные задания включали и теорию, и практику. Лучшие определены в семи номинациях. Анна Ромашковец, учитель истории и обществознания Судогодской школы №2 победила в номинации "Педагог-мастер". Она же стала "Педагогом года" во Владимирской области. Награду вручил глава региона Александр Авдеев.Анна Владимировна признаётся: самым сложным заданием стал открытый урок в незнакомом классе. Справиться помогли сами дети. Несмотря на трудности профессии, в ней держат искра любви и интерес к знаниям в глазах учеников.Анна Ромашковец, победитель конкурса "Педагог года Владимирской области", учитель истории и обществознания Судогодской средней школы № 2:- Это нить вот такая, духовная какая-то, которая помогает находить силы. Даже когда очень сложно, я знаю, что меня ждут. Они ждут чего-то нового, чего-то интересного. И это вдохновляет, конечно же.Труд учителей - труд души. Через предмет привить любовь к Родине и культуре - задача, которую педагоги выполняют каждый день.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Учитель оставляет неизгладимый след, в хорошем смысле, в истории каждого человека. Ещё раз поздравляю всех, кто участвовал в конкурсе.Ежегодно победители регионального этапа достойно представляют область на всероссийском конкурсе "Учитель года". Анна Ромашковец уже готовится к федеральному этапу, который пройдёт в Тюмени.Максим Калашников, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»