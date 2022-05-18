При проверке школы в поселке Муромцево Владимирской области прокуратурой выявлены нарушения,...

При проверке школы в поселке Муромцево Владимирской области прокуратурой выявлены нарушения, связанные с неправильным начислением отпускных сотрудникам школы, несоответствием размеров должностных окладов в штатном расписании учреждения фактически выплаченным, а также неправильным расчетом среднего заработка при направлении работника в служебную командировку.По результатам проверки директору школы прокуратурой Судогодского района внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено, двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Нарушения устранены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.