Он нанёс подростку более 100 ножевых ранений.

Во Владимире 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве подростка. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Находясь дома, 29 сентября он распивал спиртное. В квартире находился 14-летний племянник жены, с которым фигурант повздорил.В ходе бытового конфликта злоумышленник нанёс подростку более ста ножевых ранений в голову, грудную клетку, живот и по конечностям. От полученных травм потерпевший умер.Далее душегуб позвонил товарищу, вместе с которым он расчленил труп, «расфасовал» тело по пакетам и вывез Суздальский район. Вдобавок его 27-летний друг похитил мобильный телефон, находившийся у несовершеннолетнего. Убийцу и его подельника поймали. На допросах сообщники признали свою вину.По ходатайству следователя СК в отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, его товарищу - до двух лет.Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.