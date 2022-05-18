Карты таро показали, что сделать Владимиру Зеленскому для скорейшего завершения спецоперации.

Карты таро показали, что сделать Владимиру Зеленскому для скорейшего завершения спецоперации.Многие жители нашей страны внимательно следят за ходом специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса. Некоторые люди действительно плохо разбираются в политике или попросту не интересуются ей, поэтому им трудно понять речи экспертов как из России, так и из Украины. Часть из них предпочитает обращаться за помощью к мистикам.Зачастую наше будущее намного точнее могут предсказать астрологи, гадалки или эзотерики. Вот и известный специалист по картам таро Айгуль Хуснетдинову рассказала, что в скором времени ждет президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, она объяснила, что следует сделать главе государства для скорейшего завершения конфликта.Как сообщает интернет-издание "", таролог из Одинцово разложила карты, чтобы определить исход спецоперации. Они сразу показали, что главнокомандующего Незалежной ждет печальный исход.Проблему Владимира Зеленского определили "двойка жезлов" и "отшельник". По словам мистика, эти карты показала полное одиночество политика, который сейчас надеется на поддержку окружающих."Он будет держаться только благодаря своей армии – достаточно агрессивному и насильственному строю, который он создал", – заявила Хуснетдинова.Следом – "три меча", что эзотерик интрпретировала как угрозу здоровью Владимира Зеленского. Она не исключила, что президент Украины употребляет запрещенные вещества. Женщина увидела проблемы с сердцем главы государства. К слову, ранее психолог Вероника Степанова подтвердила, что бывший комик любит нюхать "коксик".Для скорейшего разрешения кризиса таролог порекомендовала главе Незалежной начать договариваться с Россией. По ее словам, Владимир Зеленский потеряет защиту своеих коллег, даже если сохранит президентское кресло после спецоперации. Кстати, не исключено, что под коллегами мистик подразумевала заокеанских советников политика.