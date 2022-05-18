Взыскано более 780 000 рублей ущерба, причиненного лесничеству Судогодского района Судебными...

Взыскано более 780 000 рублей ущерба, причиненного лесничеству Судогодского районаСудебными приставами Владимирской области взыскан ущерб, причиненный «Андреевскому лесничеству» в результате кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору.Житель Судогодского района в компании двух сообщников незаконно занимался вырубкой деревьев на территории местного лесничества. Организатор предоставил необходимые инструменты (пилы и топоры) для вырубки деревьев, а также грузовой транспорт для перевозки бревен.Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в краже. Суд принял решение о взыскании с осужденного более 780 000 рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением.Соответствующий исполнительный документ поступил в Управление ФССП России по Владимирской области. Судебный пристав вручил постановление о возбуждении исполнительного производства должнику лично и предупредил гражданина о том, что в случае невыплаты всей суммы задолженности в отношении него будут применены меры принудительного исполнения.Должник уклонялся от добровольного возмещения ущерба, поэтому исполнитель закона приступил к принудительным мерам взыскания. Было установлено, что гражданин является индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок. Судебный пристав применил в отношении него штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, а также вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трёх его тягачей отечественного и импортного производства. Кроме того, должник получил предупреждение о временном ограничении его в специальном праве в части водительского удостоверения.Меры принудительного исполнения повлияли на жителя Судогодского района. Вся сумма материального ущерба в полном объеме взыскана и перечислена взыскателю, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: Pexels.com