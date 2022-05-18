Коронавирусные ограничения сняты, к сезону готовятся. Департамент образования рассказал, как в регионе пройдёт летняя оздоровительная кампания. По предварительным подсчётам ведомства,

Коронавирусные ограничения сняты, к сезону готовятся. Департамент образования рассказал, как в регионе пройдёт летняя оздоровительная кампания. По предварительным подсчётам ведомства, этим летом на отдых отправится 51 880 детей. Кроме Владимирской области, дети смогут отдохнуть также в Ивановской области и на Черноморском побережье. Обеспечить отдых для школьников должны 346 лагерей дневного пребывания, 27 загородных и 5