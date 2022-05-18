Пожароопасный сезон в регионе продлится до середины октября. Сотрудники МЧС ежедневно проводят...

Пожароопасный сезон в регионе продлится до середины октября. Сотрудники МЧС ежедневно проводят патрулирование. В этот раз вместе с волонтерами они отправились в Гусь-Хрустальный район.Наталья Гурина, инженер отделения организации службы 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Мы провели профилактические рейды в деревне Лесниково, Золотково и Тащилово. Местным жителям были разъяснены требования пожарной безопасности в собственном доме, о запрет на сжигание мусора и сухой травы, о запрете разведения огня. Были вручены памятки. Также напомнили номера служб.Несмотря на прохладную погоду, риски возникновения природных пожаров очень высоки. Чаще всего возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.