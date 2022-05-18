В 2022 году в муниципалитетах Владимирской области появятся 40 новых автобусов и троллейбусов. Об этом в ходе оперативного совещания заявил врио губернатора Александр Авдеев. На закупку

В 2022 году в муниципалитетах Владимирской области появятся 40 новых автобусов и троллейбусов. Об этом в ходе оперативного совещания заявил врио губернатора Александр Авдеев. На закупку нового транспорта из областного бюджета выделено 300 млн. рублей. В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что на сегодняшний день уже приобретено 30 из 40 машин. В Муроме, Гороховецком,