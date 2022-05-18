Женщина оговорила полицейских из мести.

В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело о ложном доносе на сотрудников МВД. Подробностями дела поделилась официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 16 мая 42-летняя подозреваемая обратилась в Следком с заявлением о применении к ней насилия со стороны полицейских. Ведомство провело доследственную проверку, в ходе которой выяснилось, что 1 мая сотрудники полиции прибыли на вызов по факту драки между посетителями кафе. Муж подозреваемой нанёс полицейскому удар ногой. На агрессора завели уголовное дело.«Установлено, что в отношении заявительницы противоправных действий не совершалось. Травмы она получила во время потасовки в баре. Заявление она написала, чтобы отомстить полицейским за привлечение её супруга к уголовной ответственности», - добавили с СУ СК.Дама признала свою вину. Расследование продолжается. Теперь, словно жена декабриста, она рискует отправиться вслед за мужем. Не факт, что в Сибирь, но это слабое утешение.К слову, дело мужа уже передано в суд.