Накануне, 17 мая 2022 года, около 10 часов вечера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном...

Накануне, 17 мая 2022 года, около 10 часов вечера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Коврове, улица Моховая, д. 2/8.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление в подъезде 5-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара.Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали пожар на площади 0,5 кв. м. Сгорело имущество в квартире. На пожаре был спасен 1 человек, он же пострадал, эвакуировано 8 человек, в том числе 1 ребенок.Как сообщает пресс-служба МЧС, на пожар привлекалось 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.