В память о защитниках Родины. В Патриотическом сквере областного центра высадили 26 берёз в честь...

В память о защитниках Родины. В Патриотическом сквере областного центра высадили 26 берёз в честь владимирцев, Героев Советского Союза и России. Высадка прошла в рамках международной акции «Сад памяти». Её партнёром стала компания «Энергосбыт Волга».Эти саженцы берёзы вскоре превратятся в настоящую Аллею героев. 26 молодых деревьев - живое напоминание о подвигах владимирцев, Героев Советского Союза и России. Они навсегда останутся примером для будущих поколений.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Это дань уважения нашим землякам, которые и сражались на фронтах войны и в тылу ковали победу.Помимо Аллеи героев в Патриотическом сквере будут открыты Книга Памяти и павильон для организации тематических выставок.Андрей Шохин, глава г.Владимира:– Мы видим, что здесь будет поставлена уже в этом году детская площадка, впоследствии планируется павильон тоже будет выставлен, все экспонаты, образцы, имена героев, которые действительно сражались на фронте.Генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин посадил дерево в память об Александре Алексеевиче Артемьеве. Он служил в эскадрилье 566-го штурмового авиационного полка. К маю 1945-го совершил более 220 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза получил за проявленное мужество. Теперь его имя на Аллее героев.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":– Каждое дерево - символ одного из героев на Аллее памяти. Саженцы – это береза, наше русское дерево. Эта память должна быть с нами всегда, и максимально долго мы ее должны хранить в своих сердцах и самое главное передать эту память будущему поколению. Наша компания за сохранение природных богатств. Мы проводим акции по минимизации использования бумаги и переходу на электронный документооборот.«Энергосбыт Волга» с августа прошлого года проводит экологическую акцию «Каждое дерево на счету». Клиенты компании переходят на электронные счета, получая в подарок виртуальный саженец. Уже более 70 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций. Таким образом за месяц они спасают 14 деревьев. А за год почти целый лес.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"