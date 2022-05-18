А в завершении выпуска - кадры неудачной эвакуации авто из канавы. Как пишут пользователи соцсетей,...

А в завершении выпуска - кадры неудачной эвакуации авто из канавы. Как пишут пользователи соцсетей, фиаско автолюбители потерпели в Радужном.Предыстория, почему легковой автомобиль оказался в канаве, неизвестна. Но на выручку неудачливому водителю пришла газель и случайные прохожие. С помощью троса машину вытягивают из кювета и вроде бы на этом история должна закончиться. Но герои ролика не учли инерцию, из-за которой авто попадает... в соседнюю канаву. Почему никого не было за рулём в тот момент - неясно. Особого внимания заслуживает собака, которая безучастна к происходящему.