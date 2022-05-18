Об этом заявил губернатор Александр Авдеев.

Во городском военно-патриотическом сквере в рамках международной акции «Сад памяти» высадили берёзовую аллею в память о 26 владимирцев – Героев Советского Союза и России. В мероприятии приняли участие руководители Владимирской области и столицы 33-го региона.Эстафета «Сада памяти» передаётся от города к городу. Её принимают Вязники, которые называют «Городом Героев». В нём родилось 29 Героев Советского Союза и Героев России, а также 5 Героев Социалистического Труда.Общаясь с участниками акции, губернатор заявил, что намерен создать Совет по патриотическому воспитанию.«Я обращаюсь к нашей молодёжи: это вам предстоит дальше благоустраивать Россию, защищать её границы и своих сограждан. Вы – наша опора, вера и надежда!» – подчеркнул председатель владимирского Совета ветеранов Василий Никитенко.